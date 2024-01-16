لحظة اصطدام طائرتين وهلع الركاب في اليابان (فيديو)

اصطدمت طائرتان لحظة إقلاعهما، اليوم الثلاثاء، بمطار اليابان، وقال المسؤولون إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية اصطدمت بطائرة أخرى تابعة لشركة طيران يابانية.

اصطدام طائرتين في اليابان

وتلقى المسؤولين عن مطارات جزيرة هوكايدو اليابانية، بلاغا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، يشير بأن طائرة كاثي باسيفيك في مطار نيو شيتوس بالجزيرة اصطدمت بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk — Ifeng News (@IFENG__official) January 16, 2024

وبحسب قناة STV اليابانية، فإن الطائرة الكورية الجنوبية، كان على متنها ما يقرب من 289 راكبا، وجميعهم شعروا بهلع وخوف شديد، لكن لم يجر الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

إلغاء أكثر من 46 رحلة طيران في اليابان

ألغي أكثر من 46 رحلة طيران اليوم، في المطار بسبب الظروف الثلجية التي شهدتها المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من حادث تصادم طائرة مميت في مطار هانيدا بطوكيو أدى إلى مقتل 5 أشخاص، واشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل على المدرج في الثاني من يناير الجاري، واجلي جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبًا و12 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة إيرباص A350 بأمان، ولكن أفراد طاقم الطائرة 5 لخفر السواحل لقوا حتفهم.