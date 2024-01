لحظة اصطدام طائرتين وهلع الركاب في اليابان (فيديو)

اصطدمت طائرتان لحظة إقلاعهما، اليوم الثلاثاء، بمطار اليابان، وقال المسؤولون إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية اصطدمت بطائرة أخرى تابعة لشركة طيران يابانية.

وتلقى المسؤولين عن مطارات جزيرة هوكايدو اليابانية، بلاغا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، يشير بأن طائرة كاثي باسيفيك في مطار نيو شيتوس بالجزيرة اصطدمت بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk