الناقد الرياضي محمود شوقي: يجب تغيير تشكيل المنتخب أمام غانا

قال الناقد الرياضي محمود شوقي، إن المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا فوجئ من المستوى الذي ظهر عليه بعض اللاعبين في مباراة موزمبيق، كما أنه وقع في بعض الأخطاء.

أول خطوات الإصلاح هي التشكيل

وتابع الناقد الرياضي محمود شوقي خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن أولى خطوات الإصلاح في مباراة مصر وغانا تغيير التشكيل، مشددا على أن «الكثير من اللعيبة ظهروا بشكل متواضع للغاية».

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

وتوقع الناقد الرياضي محمود شوقي بتشكيل منتخب مصر وهي كالتالي:

في حراسة المرمي محمد الشناوي وفي الدفاع محمد هاني، أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح

وخط المنتصف حمدي فتحي، مروان عطية، وإمام عاشور

وفي الهجوم محمد صلاح ومصطفي محمد ومحمود تريزيجية