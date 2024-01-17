تغيير جديد في تشكيل منتخب مصر أمام غانا.. لاعب الأهلي بدلا من نجم الزمالك | عاجل

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغيير جديد في تشكيل الفراعنة أمام غانا، في مباراة الفريقين المقرر لها مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

فيتوريا يدفع بلاعب الأهلي على حساب نجم الزمالك في تشكيل منتخب مصر ضد غانا

وأكد مصدر داخل منتخب مصر في تصريحاته لـ«الوطن سبورت» أن روي فيتوريا سيجري تغييرا جديدا على تشكيل منتخب مصر أمام غانا، بعدما استقر على 4 تغييرات بعد مواجهة موزمبيق، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأوضح المصدر أن فيتوريا سيدفع بـ إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في وسط الملعب، على حساب نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو، الذي فضل المدير الفني لمنتخب مصر وضعه على مقاعد البدلاء وإدخاره للشوط الثاني من اللقاء.

4 تغييرات من فيتوريا في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

وأتم المصدر تصريحات بأن التغيير الجديد في منتخب مصر بالاعتماد على عاشور بدلا من زيزو، يأتي بعد استقراره على 4 تغييرات أخرى، وهي البدء بعمر كمال بدلا من محمد هاني، وأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي، ومروان عطية بدلا من من محمد النني، وقد يكون التغيير الرابع بوضع محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء والدفع بعمر مرموش.