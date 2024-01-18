الخارجية الباكستانية: الضربات في إيران دفاعا عن أمننا كتب: عمرو صالح 07:27 ص | الخميس 18 يناير 2024 صورة تعبيرية قالت وزارة الخارجية البكستانية إن الضربات في إيران كانت دفعا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية، حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انفجار عبوة ناسفة بمدينة إيرانشهر جنوب شرق إيران «القاهرة الإخبارية»: 53 قتيلا و71 مصابا حصيلة انفجار محافظة كرمان في إيران انفجار خط أنابيب غاز في إيران جنوب طهران عاجل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في انفجار بمحطة غاز جنوب غرب إيران انفجار إيران باكستان قناة القاهرة الإخبارية وزارة الخارجية البكستانية بقلم عمرو صالح