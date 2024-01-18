رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الخارجية الباكستانية: الضربات في إيران دفاعا عن أمننا

كتب:

عمرو صالح
07:27 ص | الخميس 18 يناير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قالت وزارة الخارجية البكستانية إن الضربات في إيران كانت دفعا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية، حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

اقرأ المزيد:

انفجار عبوة ناسفة بمدينة إيرانشهر جنوب شرق إيران

«القاهرة الإخبارية»: 53 قتيلا و71 مصابا حصيلة انفجار محافظة كرمان في إيران

انفجار خط أنابيب غاز في إيران جنوب طهران

عاجل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في انفجار بمحطة غاز جنوب غرب إيران
بقلم عمرو صالح