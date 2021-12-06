انفجار خط أنابيب غاز في إيران جنوب طهران

دوي انفجار ضخم في إيران جنوب طهران، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين، أنّ الصوت ناجم عن انفجار في خط أنابيب غاز بمنطقة ساحة شهاباد.

حريق في إيران جنوب طهران وانفجار خط أنابيب غاز

ومن جهته، قال جلال المالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إنّ سبب الحريق في إيران جنوب طهران، هو تسريب غاز، ومن ثم انفجار خط أنابيب غاز بسبب وجود حفريات في المنطقة، وأضاف: «الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا يوجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء»، وأكد أنه لم تقع إصابات.

الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية

وأكّد المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أن العاملين اللذين كانا يحفران بالقرب من مكان الانفجار بخير، مشيراً إلى أنهما كانا بعيدين عن مكان الحادث عندما انفجر أنبوب الغاز، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة حالياً، وشركة غاز طهران تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاعه عن المنطقة.

انفجار في نوفمبر الماضي

وشهدت إيران منتصف نوفمبر الماضي، انفجارا في محطة لتوزيع الغاز بمدينة كرج غربي العاصمة طهران، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها.

حريق في ورشة غير قانونية

واندلع الحريق الذي أدى إلى الانفجار، في ورشة شحن أسطوانات غاز مسال غير قانونية، وقال رئيس جهاز الإطفاء في المدينة، إنّه تم إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء ألسنة اللهب، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، وتسببت النيران في حدوث انفجارات، كما تم انتداب فريق من الخبراء لبدء التحقيق ومعرفة الأسباب الحادث.