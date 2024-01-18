رؤساء الجامعات: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي في الكليات بالتتابع

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل في مختلف الكليات والأقسام في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقًا للخريطة الزمنية والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنّه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأشار إلى أنّ هناك عددًا من الأقسام ذات الأعداد المتوسطة والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة انتهت من أعمال الامتحانات، منوهة بأنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات التيرم الأول.

امتحانات التيرم الأول 2024

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لـ«الوطن»، إنّ امتحانات التيرم الأول تسير بصورة متظم وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحة أنّ نتائج امتحانات التيرم الأول سيتم الكشف عنها خلال أيام قليلة من انتهاء الامتحانات بكل قسم أو كلية، منوهًا بأنّ الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعه المقبل في رجاب جامعة أسوان، والذي من المقرر أن يكون السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أنّ امتحانات التيرم الأول صارت في العديد من الأقسام بصورة منتظمة دون رصد مشكلات، مؤكدًا أنّ الأسبوع الجاري ستنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن يتم الكشف عن نتائجها خلال أيام قليلة من انتهائها.