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باحث سياسي: إيران اختارت التوقيت الخطأ في هجومها على الحدود الباكستانية

كتب:

يارا أشرف
12:30 م | الخميس 18 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الكاتب والباحث السياسي، حذيفة فريد، إن إيران اختارت التوقيت الخطأ في هجومها على الحدود الباكستانية، موضحا أن اليوم يعد عيدا في باكستان بعد تنفيذ الضربة على مناطق بإيران، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية كان الشارع الباكستاني يغلي ويرغب في الرد الفوري على ما قامت به إيران.

باكستان تشعر بالغدر والخيانة من طرف إيران

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن باكستان تشعر بالغدر والخيانة من طرف إيران، وكانت إسلام أباد تعمل ما بوسعها لجعل منفذ لإيران وحمايتها والدفاع عنها، ولكن إيران قابلت كل هذا بالجحود والنكران بعد هجومها غير المبرر ودون أي اتصال.

إيران قامت بعمل أحادي الجانب

وتابع بأن إيران قامت بعمل أحادي الجانب وظنت أن باكستان لقمة سائغة، وأن باكستان لن ترد لتفاجأ بالرد الصاعق من باكستان، موضحا أن باكستان لن تساوم على السيادة والأمن والأرض الباكستانية، وأنّ باكستان فعلت مع إيران ما فعلته مع الهند في 2019 حيث انتظرت 24 ساعة قبل الرد، ثم قطعت العلاقات مع الجانب الإيراني وطردت السفير وإبلاغه أنه غير مرحب بعودته وسحب سفيرها ثم الضربة العسكرية.

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