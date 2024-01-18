شيماء البرديني: أكاذيب إسرائيل بشأن الدور المصري في أزمة غزة مكشوفة للعالم كله

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ أكاذيب كيان الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف، بل على العكس وصلت إلى مراحل مثيرة للشفقة، إذ أصبحت مكشوفة أمام العالم كله، مؤكّدة أنَّ جميع الدول تضع اسم مصر دائمًا كدولة شقيقة وداعمة لفلسطين وتعمل من أجل إنقاذ غزة.

«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» اليوم عن زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للعريش

جاء ذلك خلال حوارها مع برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إذ عرضت القناة عدد اليوم من جريدة «الوطن»، خاصة الملف الذي نُشر حول زيارة كبيرة منسقي «الأمم المتحدة» للعريش، بعنوان «كبيرة منسقي الأمم المتحدة في العريش لمتابعة تدفق المساعدات لـ«غزة»»، وملف آخر حول جلسات الحوار الوطني بعنوان «الحوار الوطني يبدأ مناقشة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد: تستهدف زيادة الناتج المحلي لـ50%».

شيماء البرديني: كبيرة منسقي الأمم المتحدة تفقدت مخازن المساعدات في العريش

وأضافت شيماء البرديني أنَّ إسرائيل تضع اسم مصر في جمل غير مفيدة «خائبة» لإلصاق اتهامات ليست حقيقة وهو ما يعرف بـ«رمي البلا»، موضحة أنَّ كبيرة منسقي الأمم المتحدة تفقدت مخازن المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في زيارتها إلى مدينة العريش.