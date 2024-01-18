شيماء البرديني: نتنياهو المستفيد الوحيد من حرب غزة.. والعالم يثق في مصر لحل الأزمة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ القيادة السياسية المصرية استطاعت حصد ثقة العالم بأكمله في المسار المصري لحل أزمة غزة.

وأوضحت البرديني، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الثقة الدولية في مصر تنعكس في الزيارات والاتصالات المتتالية التي تستقبلها مصر من دول العالم، حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني، وزار وزير الخارجية اليوناني مصر مؤخرا لبحث العلاقات بين البلدين، إضافة إلى زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للعريش.

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية، ما يتوافق مع رؤية العالم الدولي.

وأشارت البرديني، إلى أنّ العالم بأسره يرى خسائر إسرائيل في حربها على غزة رغم محاولات إخفائها، مؤكدة أنّ المستفيد الوحيد من الحرب هو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت الكاتبة الصحفية، أنّ السلاح الحقيقي المفقود في الحرب على غزة هو سلاح الحكمة، مشيرة إلى أنّ إسرائيل متمسكة بالحرب رغم الخسائر الفادحة التي تعاني منها.