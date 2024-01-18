رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الصومال: لا مجال لوساطة إذا لم تنسحب إثيوبيا من اتفاق أرض الصومال

كتب:

شريف سليمان
12:19 م | الخميس 18 يناير 2024
الجيش الصومالي

الجيش الصومالي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الصومال أعلن أنّه لا مجال لأي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاق أرض الصومال.

اقرأ المزيد:

غرامة 906 دولارات على نجل رئيس الصومال بحادث أسفر عن قتل عامل توصيل طلبات بتركيا

القيادة المركزية الأمريكية تعلن اختفاء جنديين من البحرية قبالة سواحل الصومال

القاهرة الإخبارية: قوة من البحرية الهندية تصعد إلى السفينة المختطفة قرب الصومال

القاهرة الإخبارية: أنباء عن اتجاه سفينة حربية هندية صوب أخرى مختطفة قرب الصومال

البرلمان العربي يرفض تدخل إثيوبيا في شؤون الصومال ويطالب باحترام مبادئ الجوار

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بدعم أمن واستقرار الصومال
بقلم شريف سليمان