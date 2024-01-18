الصومال: لا مجال لوساطة إذا لم تنسحب إثيوبيا من اتفاق أرض الصومال كتب: شريف سليمان 12:19 م | الخميس 18 يناير 2024 الجيش الصومالي أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الصومال أعلن أنّه لا مجال لأي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاق أرض الصومال. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: غرامة 906 دولارات على نجل رئيس الصومال بحادث أسفر عن قتل عامل توصيل طلبات بتركيا القيادة المركزية الأمريكية تعلن اختفاء جنديين من البحرية قبالة سواحل الصومال القاهرة الإخبارية: قوة من البحرية الهندية تصعد إلى السفينة المختطفة قرب الصومال القاهرة الإخبارية: أنباء عن اتجاه سفينة حربية هندية صوب أخرى مختطفة قرب الصومال البرلمان العربي يرفض تدخل إثيوبيا في شؤون الصومال ويطالب باحترام مبادئ الجوار الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بدعم أمن واستقرار الصومال الجيش الصومالي الصومال إثيوبيا بقلم شريف سليمان