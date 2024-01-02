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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بدعم أمن واستقرار الصومال

كتب:

محمد أبو عمرة
08:41 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لافتا إلى أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.

أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق أيضا للأوضاع الإقليمية، إذ أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.