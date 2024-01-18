«كذب المنجمون ولو صدقوا».. علي جمعة يوضح هل هذا حديث صحيح؟

هل «كذب المنجمون ولو صدقوا» حديث صحيح؟ سؤال يطرحه البعض بعد انتشار أنباء انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما توقّعت خبيرة أبراج منذ بداية العام بذلك، ورد على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، مؤكدًا أنّ «كذب المنجمون ولو صدقوا» ليست حديثًا نبويًا، وإنّ كان معناها صحيحا.

وأكد علي جمعة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنّ مقولة «كذب المنجمون ولو صدقوا» ليست حديثًا صحيحًا، مشيرًا إلى أنّ المنجمين كاذبون حتى ولو صدفوا، تعني أن تنبؤهم صدفة معهم وليس صدقًا، لأنّ هناك من يخطئ في صحة هذه العبارة، موجهًا نصيحة للمهتمين بهذا بعدم اتباعهم ذلك، وألا ينفقوا أموالهم لمعرفة الوهم والظن والخيال.

المنجم يدّعي علم الغيب

وأوضح علي جمعه، أنّ المنجم يدّعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، وهو أمر محسوم، لافتا إلى أنّه ليس له تحقق من ذلك وإن وقع ما تنبأ به، فهو كاذب في ادعاء علمه وإن وقع شيء مما أخبر به، كما أن المنجم على الشياطين واستراق السمع من السماء، والشياطين وإن تمكنت من استراق معلومة صحيحة، فهي تخلط معها مائة كذبة، ولهذا فالمنجم الذي يتلقى منهم ذلك لا علم له بالصدق من الكذب، ولهذا فهو كاذب، وإن وقع شيء مما ادعى علمه به.

وعن علم الفلك، قال إنّه علم من أهم العلوم التي اعتنى بها علماء الإسلام الأولون، وهو يتعلق بالمحسوسات، ولا يتعلق بالغيبيات، حيث يتعلق بنواميس الكون، ورصد مواضع الأجرام السماوية وحركتها كالشمس والقمر والكواكب والنجوم، وتحديد مواعيد الصيام والحج والصلاة وغيرها من الأمور، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء هؤلاء المنجمين الذين يجعلون الناس يتعلقون بغير الله تعالى، ويسيرون في ركب الخرافات والدجل، الذي يورد صاحبه المهالك في الدنيا والآخرة.