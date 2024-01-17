خبيرة أبراج تنبأت بطلاق العوضي وياسمين عبدالعزيز.. وأزهري: كذب المنجمون ولو صدقوا

بعد انتشار خبر الطلاق الرسمي بين الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو لإحدى خبراء الأبراج، والتي تنبأت في تصريح تليفزيوني لها بطلاق كل من العوضي وياسمين عبد العزيز، ما أصاب الكثيرين بذهول والبعض الآخر رفع مقولة «كذب المنجمون ولو صدقوا»، فكيف يرى ديننا الحنيف صحة ذلك، وهل لهذا حرمة؟ ليجيب عن هذه التساؤلات الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر.

وقال قزامل، إن المنجمين الذين يُعلنون نبوءات قبل بدء العام الميلادي الجديد كاذبون، وادعائهم بمعرفة أحداث مستقبلية تدخل في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله تعالى، حتى ولو صادفوا في كلامهم بعض الأمور.

وأكد أستاذ الشريعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أنه على المسلم معرفة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه النافع الضار، وأنه من الشرك بالله أن يعتقد الشخص أن لغير الله من الإنس أو الجن أو غير ذلك تأثيرًا في معرفة الغيب، أو كشف الضر والبلاء أو النفع له.

وأضاف العالم الأزهري، أن المنجمون يدعون معرفة الغيب، وهو نوع من الدجل، حتى وإن تحقق بعض هذه الأمور مصادفة؛ لأن عالم الغيب والشهادة هو الله تعالى، ولم يُظهر سبحانه وتعالى على هذا الغيب إلا من ارتضى من رسول أو نبي قال تعالى: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا».

كذب المنجمون ولو صدقوا

وأضاف: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديق هؤلاء المنجمين، فقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرَّافًا فصدقه بما يقول لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا»، ومقولة «كذب المنجمون ولو صدقوا» ليست حديثا نبويا، وإن كان معناها صحيحا، وبسبب مخافة أن يفتن البسطاء بأفكار هؤلاء المشعوذين جاء تحذير الحكماء بالتأكيد على كذب المنجمين حتى وإن صادفوا الواقع.

وتابع: التنبؤ بالغيب والمستقبل يختلف عن علم الفلك الذي هو علم من أهم العلوم التي اعتنى بها علماء الإسلام الأولون، وهو يتعلق بالمحسوسات، ولا يتعلق بالغيبيات، حيث يتعلق بنواميس الكون، ورصد مواضع الأجرام السماوية وحركتها كالشمس والقمر والكواكب والنجوم، وتحديد مواعيد الصيام والحج والصلاة وغيرها من الأمور.

واختتم: على كل مسلم عدم الالتفات لمثل هؤلاء المنجمين الذين يجعلون الناس يتعلقون بغير الله تعالى، ويسيرون في ركب الخرافات والدجل، الذي يورد صاحبه المهالك في الدنيا والآخرة.