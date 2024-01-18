طرق الوقاية من مرض السكر.. طبيب يوضح 5 نصائح تحميك

الأمراض المزمنة تشكل إزعاجا لمئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، وخاصة من لديهم تاريخ مرض عائلي، ومرض السكر من بين الأمراض الأكثر شيوعا، إذ يعاني أكثر من 537 مليون شخص حول العالم من الإصابة به، لكن البعض لا يعرف طرق الوقاية منه، لذلك يوضح الدكتور صبري الغنام، استشاري الباطنة والسكر، طرق الوقاية من المرض الخطير، و5 نصائح تحميك منه.

طرق الوقاية من مرض خطير.. 5 نصائح تحميك

استشاري الباطنة والسكر، شرح لـ«الوطن»، طرق الوقاية من المرض الخطير، موجها 5 نصائح تحميك منه، وهي كالتالي:

1- ممارسة الأنشطة البدنية

ممارسة المزيد من الأنشطة البدينة، من بين طرق الوقاية من المرض الخطير، إذ تساعد على فقدان الوزن، وزيادة حساسيتك نحو الأنسولين، فضلا عن خفض نسبة السكر في الدم.

2- سرعة التخلص من الوزن الزائد

التخلص من الوزن الزائد يحد من خطورة الإصابة بمرض السكر الخطير، وبخاصة الذين يعانون من تاريخ مرضي عائلي إذ أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

3- تناول أطعمة نباتية

تناول الأطعمة النباتية، من بين طرق الوقاية من مرض السكر، إذ تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة، التي تمد الجسم بالطاقة، كما أن الأطعمة الغنية بالألياف تساعد في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بداء السكري، وهي الخضروات غير النشوية والفواكه والفلفل بأنواعه.

4- تجنب الحمية الغذائية

كما نصح استشاري الباطنة والسكر، بضرورة تجنب الحمية الغذائية اتباع نظام غذائي صحي الذي يساعد في إنقاص الوزن بعيدا عن الإضرار بالجسم، إذ إنّ من الممكن الوصول إلى جسم مثالي بعيدا عن اتباع بعض الأنظمة الغذائية، من بينها تقسيم عدد الوجبات وتناول كميات قليلة، ما بين الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالبروتينات حيث تعمل على تقليل مستوى السكر.

5- تناول الدهون الصحية

تناول الدهون الصحية من بين طرق الوقاية من مرض خطير، وفق «الغنام»، الذي وجه 5 نصائح تحميك من الإصابة بالسكر، إذ تحتوي هذه الدهون على مستويات عالية من السعرات الحرارية التي تساعد في فقدان الوزن وتقليل السكر، وتتوفر في المكسرات والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون.