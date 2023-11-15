استشارية تغذية توضح أبرز أعراض مرض السكري.. «الفحص الدوري مهم»

قالت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إنَّ مرض السكري سببه عدم الانتظام في مستويات السكر بالدم، لترتفع عن المعدلات الطبيعية، محذرة من خطورة إغفال الإصابة بمرض السكري وضرورة عمل تحاليل وفحوصات للاكتشاف المبكر.

ما هي أبرز أعراض مرض السكري؟ استشاري التغذية العلاجية تجيب

وأضافت «هارون»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أبرز وأهم عرض لـ مرض السكري هو ألا يعاني المُصاب أو المريض من أي أعراض تماماً، موضحة: «يظل الشخص يمارس حياته الطبيعية واليومية ويذهب للعمل أو النادي أو أم تظل لسنوات دون أن تعرف حقيقة إصابتها بالمرض».

أهمية الفحص والتحاليل والاكتشاف المبكر للمرض

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أنَّ الفحص الدوري لاكتشاف الأمراض مهم في تشخيص مرض مثل السكري، بجانب وجود أعراض معروفة للأغلبية مثل الإجهاد المستمر وانخفاض كبير للوزن بشكل مفاجئ وبدون سبب واضح، بجانب الشعور الدائم بالعطش والجوع، ما يستدعي الذهاب إلى الطبيب والفحص للاطمئنان على الصحة.