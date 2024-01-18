مصر تطلق أول مركز تدريب مشترك للبحوث البحرية في أفريقيا والشرق الأوسط

استضاف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، لإنشاء أول مركز تدريب دولي للبحوث البحرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويهدف المركز إلى تعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات المعدة لمواطني الدول النامية في الأنشطة المتعلقة بقاع البحار، وتحفيز وتعزيز إجراء البحوث العلمية البحرية في الدول النامية، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي البحري والتطوير التكنولوجي و نقل التكنولوجيا البحرية، وزيادة مشاركة الدول النامية في الأنشطة في المنطقة، وتطوير وتنفيذ أنشطة وبرامج محددة لتعزيز تمكين المرأة وقيادتها في أبحاث أعماق البحار.

وتمتلك مصر إمكانيات بحثية وبنية تحتية تفوق العديد من الدول، مما يؤهلها للقيام بدور رائد في مجال البحوث البحرية، ويعد هذا المركز الدولي خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار، مايكل لودج، بهذه الشراكة الجديدة، قائلًا إنَّ «هذه الشراكة هي نتيجة سنوات عديدة من التعاون والعمل، ونحن فخورون بالمشاركة مع مصر في هذه المبادرة الرائدة».

واستكمل: «أثق في أن السلطة الدولية لقاع البحار والمعهد القومي لعلوم البحار سيتمكنان معًا من الاستفادة من الأنشطة المبتكرة والمتطلعة لتحقيق تأثير دائم على البحث العلمي البحري وتطوير التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا».

جاء ذلك بحضور النائب محمد الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ممثلا عن محافظ الإسكندرية، ودكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، ودكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار.