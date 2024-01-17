جامعة جنوب الوادي الأهلية تستقبل وفد التعليم العالي لتفعيل برامج جديدة

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد وزارة التعليم العالي الذي يزور جامعة جنوب الوادي الأهلية، للوقوف على الإمكانات المتاحة لفتح برنامجي العلوم الإدارية، والألسن.

وضم الوفد الدكتورة مروة الشريعي عميد كلية الألسن جامعة المنيا، الدكتور إبراهيم محمد حامد عميد كلية الألسن جامعة بني سويف، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة بسوهاج.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء الإمكانات المادية والبشرية لجامعة جنوب الوادي والدور الأكاديمي والبحثي والتنموي للجامعة في الإقليم، وتحدث عن أبرز المشروعات المستقبلية بالجامعة.

برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية

وتناول بالشرح مراحل العمل بجامعة جنوب الوادي الأهلية منذ بدء العمل بها، مشيرا إلى أن الجامعة الآن تضم 6 برامج، وهي الطب والجراحة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاج الطبيعي، الهندسة، الصيدلة، التمريض.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة جنوب الوادي الأهلية، تضم عدد 8 مباني و2 ورشة، مشيرا إلى الاستثمار الأمثل للقاعات الدراسية والمعامل، حيث سيتم تطبيق الإدارة الإلكترونية للقاعات الدراسية والامتحانية، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى الموافقة من مجلس الجامعات الأهلية على رصف الطريق الواصل من الجامعة الأهلية إلى مباني المستشفيات الجامعية.

وزار الوفد مقر جامعة جنوب الوادي الأهلية، وتفقد المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والمسرح بمبنى الإدارة المركزية بالجامعة، وتفقد القاعات الدراسية والمعامل والمدرجات، وغرف الكنترول ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقاعات الأنشطة بمبنى العلوم الإنسانية ومبنى الهندسة.

واختتمت الجولة، بتفقد مباني مدرجات الجامعة الأهلية التي تقام بها المحاضرات والامتحانات بمقر الجامعة الأم.