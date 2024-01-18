«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 مواطنا من الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 48 مواطنا من الضفة الغربية، اليوم، بينهم والدة أسير محرر.

طولكرم تحولت إلى ثكنة عسكرية

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن مدينة طولكرم بمخيماتها تحولت إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت جميع المداخل سواء للمخيمات وحتى المدينة بالسواتر الترابية، فلا يستطيع المواطنون الخروج أو الدخول إلى هذه المنطقة، موضحة أن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم أمس من مخيم طولكرم كان هناك دعوات من الفلسطينيين أن يتم احتضان المعتقلين الذين أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي.

إلقاء القبض على عدد كبير من الفلسطينيين

وتابعت أنّ عدد كبير من المواطنين أُلقي القبض عليهم وحقق معهم بتحقيقات ميدانية قاسية، وتم الاعتداء على بعض الشبان بالضرب المبرح، ومنهم من اقتيدوا إلى جهات مجهولة.