طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تطلق صاروخا صوب حارة بمخيم طولكرم

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.

طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا صوب حارة أبو الفول

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا صوب حارة أبو الفول في المخيم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة، تم علاجهم ميدانيا.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وجرفت شوارعه، خاصة في حارة البلاونة وشارع المدارس، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من مخيم نور شمس عقب مداهمة منازلهم، ومنهم الأشقاء «عبد ويوسف وإسماعيل وحمزة» أبو بدوية، وأمين أبو حمدي ونجله محمود، ويوسف دعمة، ومحمود المدني من ضاحية ذنابة.

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على فلسطيني

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على المواطن ثائر أبو عطا بعد مداهمة منزله في حارة المدارس، ما تسبب في إصابته بحالة إغماء.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على طولكرم ومخيماتها منذ عدة ساعات، حاصرت خلاله مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.