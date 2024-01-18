مقارنة بين جيشي باكستان وإيران بعد الضربات المتبادلة.. مخاوف من النووي

تصاعدت التوترات مؤخرًا بين إيران وباكستان واللتان تصنفان على أنهما جارتان نوييتان، إذ تعتبر باكستان إحدى الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية، التي بدأت تطويرها عام 1972، بينما لا تمتلك إيران سلاح نووي ولكن تزعم أن تخصيبها لليورانيوم هو لأغراض مدنية سلمية حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وتتباين القوى العسكرية بين إيران وباكستان وتميل لتفوق باكستاني حيث تحتل باكستان المرتبة العاشرة عالميا من حيث أقوى جيوش العالم، فيما تحتل إيران المرتبة الرابعة عشر، طبقًا لتصنيف موقع «جلوبال فاير باور».

«الوطن» تقدم لكم مقارنة بين قدرات الجيش الباكستاني والجيش الإيراني كما يلي:

باكستان تتفوق في القوى البشرية بينما ميزانية إيران الدفاعية أعلى

يتفوق الجيش الباكستاني على الجيش الإيراني في أعداد الجنود سواء عاملين أو احتياط حيث يبلغ العاملين في جيش باكستان 654 ألف مقاتل والاحتياط 550 ألفا مقاتل بينما يبلغ الجنود العاملين في جيش إيران 610 آلاف والاحتياطي 350 ألفا وتتفوق باكستان على إيران في القوات شبه العسكرية بفارق يصل لـ280 ألف شخص.

تتفوق إيران في ميزانية الدفاع، إذ تتجاوز 9.9 مليار دولار عن باكستان باكستان التي تصل فيها لـ6.3 مليار دولار.

تفوق واضح لباكستان في القوات الجوية والدبابات وإيران تتفوق في المدرعات

تتفوق باكستان في القوة الجوية عمومًا بإجمالي 1434 طائرة منها 387 طائرة مقاتلة و 7 ناقلات جوية و352 هليكوبتر بينما لدى إيران أقل من نصف هذه الأرقام حيث تمتلك إجمالي قوة جوية 551 طائرة منهم 186 طائرة مقاتلة و4 ناقلات جوية و129 هليكوبتر.

تتفوق باكستان في الدبابات، إذ تمتلك 3آلاف و742 دبابة بينما تملك إيران 1996 دبابة ولكن تتفوق إيران في المدرعات حيث تمتلك 65 ألفًا و768 مدرعة بزيادة عن باكستان التي تمتلك 50 ألفًا و523 مدرعة.

تفوق باكستاني في المدفعية بينما تتفوق إيران في أجهزة الاعتراض

تتفوق باكستان في المدفعية ذاتية الدفع بعدد 752 مدفع بينما تملك إيران 580، وتتفوق أيضًا في المدفعية المقطوعة بواقع 3238 لباكستان، على إيران التي تمتلك 2050.

تتفوق إيران في أجهزة الاعتراض الصاروخية بواقع 775 لإيران، بينما تمتلك باكستان 602 جهاز.

مقاربة في القوى البحرية وباكستان تتفوق بشكل بسيط

تتفوق باكستان في قوة الأسطول البحري بواقع 114قطعة بحرية بفارق بسيط عن إيران التي تمتلك 101 قطعة، بينما تتفوق إيران في أعداد الغواصات التي تصل لـ19 غواصة وتمتلك باكستان 8 غواصات فقط، ولكن تمتلك باكستان مدمرتين ولا تمتلك إيران أي مدمرات.

وتتفوق باكستان في الفرقطات بفارق 2 فرقاطة وتتفوق في سفن الدورية التي تبلغ 69 سفينة بينما تبلغ 21 لدى إيران.