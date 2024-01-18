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«اليونيسف» يشيد بتراجع «التأديب العنيف» للأطفال في مصر خلال 10 سنوات

كتب:

كريم روماني
01:06 م | الخميس 18 يناير 2024
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»، إن اليونسيف تلتزم بدعم الحكومة المصرية في سياسات الأسر ودعمها، لافتا إلى أن الدراسات تؤكد أن الأطفال الذين يتمتعون بتربية إيجابية تتطور لديهم المهارات المعرفية وضبط النفس، ويمكنهم نقل المهارات للأجيال القادمة، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

تراجع مستويات التأديب العنيفة في مصر 

وأضاف خلال كلمته في فعالية الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ممارسات التأديب العنيفة تراجعت في مصر منذ 2014.

وأكد أن 7% تخسرها مصر من مكاسبها بسبب تسرب الأطفال من المدرسة، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي يؤكد أن كل يورو يستهدف في منع العنف يولد 876 يورو، مشددا على ضرورة مواصلة التعاون لضمان تمتع الطفل بتنشئة صحية سليمة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.