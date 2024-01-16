«التضامن»: الانتهاء من قانون الطفل الجديد في النصف الثاني من العام

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون.

تعديلات في قانون الطفل

تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:

- تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل

- تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي

- تحقيق الردع العام

- الترغيب في تشجيع كفالة الصغار

- تجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات

- وضع مزيد من الحماية الاجتماعية

- مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكا

- إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم بالخضوع لبرامج تأهيلية

- تضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم

- تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل

- أجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب