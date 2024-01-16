«الصحة» و«التضامن» يفتتحان مركز علاج «طيف التوحد» بمستشفى العباسية

افتتح وزير الصحة والسكان، ترافقه وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مركز علاج طيف «التوحد» بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أنَّ الوزيران تابعا العمل بمركز علاج طيف التوحد، والذي يسع لاستقبال 50 طفلًا يوميًا، يوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال «طيف التوحد».

وتابع «عبدالغفار»، أنَّ الوزيران اطلعا على دائرة تقديم الخدمة للأطفال داخل المركز بداية من استقبالهم، وتحديد المناسب لكل طفل من جلسات العلاج والتأهيل حسب حالته، وكذلك آليات المتابعة مع ذوي الأطفال لضمان الحفاظ على نتائج تلك الجلسات.

وقال «عبدالغفار»، إنَّ الوزيران حرصا على التحدث مع ذوي الأطفال داخل المركز، للوقوف على مدى رضائهم، عن الخدمات المقدمة لأطفالهم، وكذلك برامج الدعم النفسي المقدمة لأولياء الأمور، إذ أشادت الأمهات بالفرق الملاحظ في تعديل سلوك أطفالهن وجودة وحسن المعاملة فيما يخص الخدمات المقدمة لهم.

وكشف «عبدالغفار»، أنَّ الوزيرين اتفقا -خلال الزيارة- على خلق فرص تعاون بين مراكز علاج طيف التوحد بوزارة الصحة والسكان، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتعميم هذا النموذج داخل مراكز التأهيل بوزارة التضامن، كما اتفق الوزيران على إنشاء مركز مشترك لعلاج «طيف التوحيد».

وأضاف «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة تابع خلال زيارته الميدانية في مستشفى العباسية للصحة النفسية يرافقه وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال التطوير التي تمت بقسم 18 والذي يخدم السيدات المسنات بداية من سن 60 عامًا، إذ شمل التطوير المبنى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك الحديقة المجهزة للسيدات المتواجدات بالقسم.

رافق الوزيران، خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.