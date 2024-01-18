«الداخلية» تستجيب لشكوى تعطيل الطريق الدولي في بورسعيد وترفع الإشغالات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تداولته إحدى الصفحات على فيس بوك من تعليق تضمن الادعاء بافتراش الباعة الجائلين نهر الطريق الدولي الجديد «بورسعيد - الدقهلية»، ما يتسبب في زحام مروري وكثرة الحوادث المرورية.

ونسقت الأجهزة الأمنية مع الأجهزة المعنية لرفع الإشغالات بمحل الشكوى بدائرة مركز شرطة المطرية، وجرى رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق.