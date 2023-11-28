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«الداخلية» تستجيب لمواطن وتنفذ حكما قضائيا لصالحه

كتب:

محمد بركات
01:45 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك» بشأن التماس أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه ضد آخر بالقاهرة، وجرى تم ضبط الأخير واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

بالفحص تبين أن المشكو في حقه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مطلوب للتنفيذ عليه في 210 أحكام قضائية، منها الحكم الوارد بالالتماس المُشار إليه بتهمة «تبديد» والمقضي فيها بالحبس سنتين وكفالة مالية).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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