حساب اتحاد الكرة يوجه رسالة عاجلة قبل مباراة مصر وغانا الحاسمة.. ماذا قال؟

ترقب وقلق تعيشه الجماهير المصرية، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الحاسمة لمنتخب مصر أمام غانا، في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن.

رسالة عاجلة وجهها حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على «فيس بوك» للجماهير المصرية، في محاولة لطمأنتهم قبل المواجهة التي ستحسم بشكل كبير صعود الفراعنة للدور التالي، بعد التعثر في الجولة الأولى بالتعادل أمام موزمبيق.

ماذا قال حساب اتحاد الكرة قبل مواجهة مصر وغانا الحاسمة في أمم إفريقيا؟

ماذا قال حساب اتحاد الكرة المصري؟ «مش 11 لاعبا، دول 100 مليون بقميص منتخب مصر، لسه عينينا على الكأس، شجع مصر».

منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، يدخل مباراة غانا وعينه على الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على حظوظ المنتخب المصري في التأهل، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما، قبل المواجهة الأخيرة أمام كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021VFKxR1sYmfAkZPaX4fapKQ8YfCyGSx4SEkTuWGWU8jWvma9RHtd1BKkcdz9Fu1il&id=100071169070989&mibextid=RtaFA8

موعد مباراة مصر وغانا الحاسمة في كأس الأمم الإفريقية

مباراة مصر وغانا ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب غانا يدخل اللقاء أيضا وليس أمامه خيارا سوى تحقيق الفوز، بعد خسارته المفاجئة في الجولة الافتتاحية أمام كاب فيردي بهدفين لهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية التي تضم منتخب مصر على النحو التالي:

1- كاب فيردي (3 نقاط)

2- مصر (نقطة)

3- موزمبيق (نقطة)

4- غانا (دون نقاط).