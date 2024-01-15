كل ما تريد معرفته عن منتخب غانا قبل مواجهة مصر.. أرقام مرعبة في أفريقيا

ما يزال الاختبار الأصعب لمنتخب مصر لم يأت بعد، في ظل اقترابه من مواجهة المنافس الأشرس في مجموعته، رغم كونه جريحًا بعد الخسارة من كاب فيردي، في مستهل رحلته ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلا أنه سيكون خصما لا يستهان به، عندما يقف وجهًا لوجه أمام الفراعنة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.. فماذا تعرف عن النجوم السوداء؟

معلومات عن منتخب غانا قبل مواجهة مصر

منتخب غانا لكرة القدم الملقب بـ«النجوم السوداء»، تأسس عام 1957، وانضم بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1958، أي بعد عام واحد من تأسيسه، وبعد سنوات قليلة، استطاع أن يضع اسمه في المقدمة ويفرض سيطرته بين منتخبات القارة السمراء، ليصبح من أقوى وأشرس المنتخبات.

منتخب غانا فاز بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات، ووصل إلى نهائي البطولة الأقوى على مستوى القارة 9 مرات، مناصفة مع منتخب مصر، لكن منتخب الفراعنة استطاع أن يحقق لقب البطولة 7 مرات على مدار تاريخه، بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبالنظر إلى قوته وتأثيره في جميع النسخ التي شارك بها، استطاع منتخب غانا أن يصل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 6 مرات في آخر 8 بطولات شارك بها، منذ عام 2008.

وتصدر منتخب غانا مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب جنوب أفريقيا، الذي حصل على المركز الثاني، ليتأهل أيضًا إلى كأس أمم أفريقيا بنسختها الحالية، ويصبح أحد أقوى منتخبات البطولة المتوقع منافستها على اللقب أيضًا، إلى جانب المغرب وغانا ومصر.

يمتلك منتخب غانا مجموعة من اللاعبين المميزين، على رأسهم أندريه أيو، نجم الهجوم الذي يلعب لنادي السد القطري، ومحمد قدوس، لاعب الوسط المهاجم الذي يلعب لنادي ويستهام يونايتد الإنجليزي. كما يضم المنتخب مجموعة من اللاعبين المخضرمين الذين لديهم خبرة كبيرة في اللعب على المستوى الدولي، مثل جورج أبياه، قلب الدفاع الذي يلعب لنادي بورنموث الإنجليزي، ودانيال كوفي، لاعب الوسط المدافع الذي يلعب لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويعاني منتخب غانا من عدم استقرار على المستوى الفني، ما بدوره يلقي بظلاله أحيانًا على أداء المنتخب، الذي يحتاج لفترة طويلة من أجل التأقلم مع طريقة لعب المدرب، إذ تم تغيير المدرب 3 مرات في آخر 5 سنوات، ومع الفترات المتباعدة لتجمع المنتخب، يشكل ذلك أزمة في بعض الأحيان، تظهر على أداء النجوم السوداء.

مباراة مصر وغانا.. نهائي مبكر

مواجهة مصر وغانا تعتبر نهائي مبكر، إذ يملك المنتخبين مجموعة من الأسماء الاستثنائية التي تشكل خطورة كبيرة، ومنها محمد قدوس المحترف في الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي، إلى جانب أندريه أيو، كينجسلي شنايدلر، بينما تملك مصر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني.

خاض منتخب مصر، أكبر عدد من المباريات في كأس أمم أفريقيا، بواقع 108 مباريات، وفاز بمباريات أكثر من أي منتخب منافس بواقع 60 مباراة، في الوقت الذي خاضت غانا عدد كبير أيضًا، من المباريات لا يمكن الاستهانة به، إذ ظهرت في البطولة خلال 102 مباراة وفازت في 54 لقاء.