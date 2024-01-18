والدة محتجز إسرائيلي تتهم جيش الاحتلال بقتله بغازات سامة.. وإسرائيل ترد في بيان

لم يتمكّن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تأكّيد سبب وفاة اثنين من المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة، وهما رون شيرمان ونيك بايزر، حسبما أكد الجيش في بيان له يوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

اتهامات الأم لجيش الاحتلال

وقد نشرت والدة رون شيرمان، مايا، منشورًا بالأمس اتهمت فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل ابنها عن طريق الخطأ، ودونت: «نتائج التحقيق: رون قُتل بالفعل ليس من قبل حماس لا إطلاق نار عرضي، لا بلاغ، قتل عمد، تفجيرات بالغازات السامة».

ووفقًا لها، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بملء النفق الذي كان محتجزا فيه بالغاز، مما أدى إلى وفاة ابنه مسموما، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، التي أشارت إلى حديث الأم، والتي قالت: «احتجاز رون بسبب الإهمال الإجرامي من قبل جميع كبار المسؤولين في الجيش والحكومة اللعينة الذين أعطوا الأمر بتصفيته من أجل تصفية الحساب مع بعض الفصائل من جباليا».

وأكّدت الأم أنَّها وجدت أنَّ ابنها لديه أيضًا عدة أصابع مهروسة، على ما يبدو بسبب محاولاته للخروج من السم الذي دفنه جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه عندما حاول استنشاق الهواء، لكنه لم يستنشق سوى سم.

رد جيش الاحتلال

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإنّ تقرير التشريح يظهر أنه لم يتم العثور على أي علامات إصابة أو طلقات نارية على أجسادهم، وبالتالي لم يقتلوا نتيجة إصابة مباشرة من الهجوم، متابعا البيان: «نظرا لحالة الجثث، لا يمكن تحديد سبب الوفاة، وفي هذه المرحلة، لا يمكن استبعاد أو تأكيد أنهما قُتلا نتيجة اختناق أو تسمم أو بقايا هجوم للجيش الإسرائيلي أو لعملية لحماس. وتمّ أخذ العينات لإجراء المزيد من اختبارات السمية، والتي قد تكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقًا».

وقد عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثث 3 محتجزين هم نيك بيسر (28 عاما)، ورون شيرمان (19 عاما)، وإيليا توليدانو (19 عاما) – في غزة بمنتصف ديسمبر.