أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. من تعاليم النبي وردده الشعراوي (فيديو)

يحرص الكثير من المسلمين عند الكرب والدين بترديد الأدعية؛ أملًا في فك الكرب وقضاء الحاجة، لذا يبحث الكثير منهم عن أسرع دعاء لقضاء الحاجة؛ لترديده في الأوقات الخاصة بالشدائد والضيق.

أسرع دعاء لقضاء الحاجة

وبالحديث عن أسرع دعاء لقضاء الحاجة، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، في أحد دروسه الدينية سابقًا، عن دعاء لقضاء الحاجة، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

وفي مقطع آخر، قال الشيخ الشعراوي بشأن أسرع دعاء لقضاء الحاجة، إنّه إذا أُصيب الإنسان بشيء صعب عليه، وقال ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أي كانت المصيبة، واخلفلي خير منها»، مضيفًا أنّه حين يرضى الإنسان بهذه المسائل يعتبر المصيبة التي كان يظنها مصيبة «خير».

تعرف على أسرع دعاء لقضاء الحاجة

واستكمالا للحدث عن أسرع دعاء لقضاء الحاجة، كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إنّ الدعاء عبادة جليلة حثَّ عليها الشرع الشريف ورغَّب فيها؛ لذلك قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

ويمكن للعبد أن يدعو الله بما يحب ويأمل، لذلك هناك أكثر من صيغة يمكن قولها أسرع دعاء لقضاء الحاجة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

«لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

«اللهم أني أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتي يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيا ويقضي حاجتي».

ويردد البعض أسرع دعاء لقضاء الحاجة مثل: «اللهم إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به، يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما يريد».

طريقة صلاة قضاء الحاجة

كان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح في مقطع فيديو عبر قناة دار الإفتاء على «يوتيوب»، أن صلاة قضاء الحاجة ركعتين، نصليهما من غير الفريضة، ويمكن أن ينوي المصلي صلاة الحاجة مع صلاة السنة.

وتابع «عبدالسميع» بأنّه بعد الصلاة يدعو العبد: «اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك»، وكذلك الدعاء في السجود: «يا سيدي يا رسول الله، إني أتشفع بك إلى الله، وأتوجه بك إلى الله، اللهم شفّع فيا سيدنا رسول الله، وشفّعني في نفسي، واقضي لي حاجتي».