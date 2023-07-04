أمين الفتوى يكشف عن دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي: رد للضرير بصره

يلجأ العديد من المسلمين لترديد بعض أدعية قضاء الحاجة المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة قبل اتخاذ القررات المهمة في حياة الإنسان عند السفر أو الإقبال على الزواج أو غيره من القرارات المصيرية.

وفي هذا السياق، كان قد أوضح الدكتور أحمد وسام أمين دار الإفتاء المصرية أنه ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء يجب على المسلم ترديده عند الوقوع في الكرب أو تعثره عن سداد دينه، موضحا أن هذا الدعاء مجرب على مر العصور وما دعا به أي مسلم إلا وقد سد الله عنه وفرج كربه.

دعاء قضاء الحاجة

وأضاف أمين دار الإفتاء المصرية خلال برنامج « فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أنه يجب على المسلم قبل ترديد هذا الدعاء أن يتوضأ ثم يُصلي ركعتين يتضرع بها إلى الله عزوجل، مستدللا على حديثه بما روى عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال النبي له (إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير لك. [وفي رواية: (وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)]، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويردد هذا الدعاء:

«اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي «اذكر حاجتك»، فتقضي لي، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني في نفسي». قال: ففعل الرجل فبرأ أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح.