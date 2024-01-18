«اقتصادية القناة» تشهد وضع حجر أساس مصنع أجهزة كهربائية في السخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم تدشين حجر الأساس لمصنع فانوارد لتصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية المتنوعة داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا - مصر» في المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يُقام المصنع على مساحة 26 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 12 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 300 فرصة عمل 90% منها للعمالة مصرية.

وتنتهي أعمال الإنشاء للمشروع خلال 9 أشهر، وجرى تدشين حجر الأساس بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشؤون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ويونغ تشونغمان رئيس شركة فانوارد، وليدلوف مدير عام شركة تيدا للتنمية.

تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية

وأوضح وليد جمال الدين خلال كلمته، أنّ تدشين مشروع فانوارد اليوم دليل على تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية بما يحقق الإفادة لشعب البلدين، كما وجّه الشكر للمطور الصناعي على التعاون مع الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات، ما يسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات الصينية، خاصة بعد التوسعات الجديدة التي تؤكد الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ مشروع فانوارد للأجهزة المنزلية يعد علامة فارقة جديدة تضيف إلى تكنولوجيا هذا المجال في مصر.

وأكد الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لمثل هذا النوع من المشروعات ليتمكن من النمو والتطور، موضحا أنّ عام 2023 شهد نجاحا كبيرا للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية في ظل الجولات الترويجية التي نفذتها الهيئة، والتي أدت إلي مزيد من التوسعات في المشروعات القائمة وعدد من المشروعات الجديدة، كما كشفت خلال كلمته عن جولة ترويجية جديدة لجمهورية الصين خلال مايو المقبل، لتعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأعرب رئيس شركة فانوارد، يونغ تشونغمان، عن سعادته بوضع حجر أساس مشروع فانوارد في أرض مصر المفعمة بالأمل، حيث جرى التخطيط للمشروع الذي يقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعناية لرغبة الشركة في التوسع داخل مختلف الأسواق الدولية.

وأوضح تشونغمان، أنّ المشروع يستهدف بعد اكتمال مراحله إنتاج 500 ألف سخان مياه ومليوني قطعة جزئية سنويا، كما وجّه الشكر على الدعم الذي تلقته الشركة من المنطقة الاقتصادية ومن المطور الصناعي (تيدا – مصر) للبدء في المشروع، والذي جعل جميع الإجراءات تمر بسلاسة لتسريع وتيرة البدء في تنفيذ المشروع.

وأشار مدير عام شركة تيدا للتنمية، إلى أنّ إنشاء مصانع للشركات الصينية في مصر لا يعد خطوة لفتح أسواق عالمية جديدة للشركات فحسب، وإنّما هو جزء أساسي من تفعيل مبادرة الحزام والطريق.

وأكد أنّ التعاون مع المنطقة الاقتصادية يعد معيارا ممثلا للتعاون المشترك ضمن المبادرة، موضحا أنّ شركة «تيدا – مصر» باعتبارها أحد المطورين الصناعيين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها التزام بتعزيز التنمية السريعة للاقتصاد الإقليمي، وتشجيع الشركات الصينية على الانتقال إلى العالمية، وخلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى.