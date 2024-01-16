تفريغ فحم ورخام بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، استمرار تفريغ الفحم بميناء شرق بورسعيد.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة UBC SACRAMENTO القادمة من فنزويلا وذلك لتفريغ 8 آلاف طن من الفحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع اتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء على أن تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى اليونان.

على جانب آخر استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MTM KEY WEST القادمة من دمياط وذلك لتفريغ 4750 من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور إنتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة ARINGA JOY القادمة من إيطاليا وذلك لتفريغ 650 طن رخام بالميناء.

إجراءات دخول وخروج السفن

وفى هذا الصدد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل دخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.