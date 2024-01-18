4750 جنيها أرباح شهرية على أعلى شهادة في بنك قناة السويس.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة شهادة مدة الـ3 سنوات بعائد مرتفع 19% سنويًا يصرف شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويا، إذ أن يمكن لصاحب المبلغ الـ 300 ألف جنيه في حال شراء الشهادة الحصول على أرباح 4750 شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يناير 2024، من بنك قناة السويس على الشهادة التي يطلق عليها شهادة الادخار الثلاثية، يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك قناة السويس

والعائد على شهادة الادخار الثلاثية يكون ثابت طوال المدة، ويتيح البنك إمكانية دورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، ولا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

تفاصيل شهادة بنك قناة سويس

ومن مميزات الشهادة في بنك قناة السويس، أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويوفر الحصول على قرض يصل إلى 95% من قيمة الشهادة بضمانها.

ويمكن الحصول على بطاقات ائتمانية أيضًا بضمان الشهادة، وعن المستندات المطلوبة، يمكن لعملاء بنك قناة السويس طلب إصدار الشهادة الادخارية، أما العملاء الجدد يعملون على تقديم مستندات فتح حساب وطلب إصدار شهادة الادخار الثلاثية.