الفريق أسامة عسكر يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المدفعية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدىوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهامالتى توكل إليها.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإداريةللوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى ,أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحةوزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التفتيش.

كما ناقش عددا من القادة والضباطفى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

حضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.