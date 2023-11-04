الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ نشاط تدريبي للجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية الذي نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني وعناصر من القوات الخاصة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني محافظين على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، مؤكدًا أنهم لا يدخروا جهدا لحماية أرض مصر ومقدرات شعبها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان واستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال الجيش الثاني الميداني.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقًا للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.