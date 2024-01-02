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الفريق أسامة عسكر يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية

كتب:

محمد مجدي
05:14 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بكل الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة.

واستعرض اللواء أ ح سامى مصطفى على موسى مدير الإدارة منظومة العمل بالمعامل الرئيسية ومدى جاهزيتها ومستوى الكفاءة العلمية والفنية لها وذلك ضمن منظومة التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة بكل أسلحتها التخصصية، موجهاً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه للإدارة بما يمكنها من تنفيذ كل المهام التي توكل إليها على أكمل وجه.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الإدارة لما يبذلونه من جهد في تأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص، كما ناقش عدداً من الضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم مشيداً بما شاهده من أداء متميز وقدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.