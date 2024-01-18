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وفاة نجل المطرب الراحل محمد عبد المطلب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:49 م | الخميس 18 يناير 2024
محمد عبد المطلب

محمد عبد المطلب

أعلن مصمم الأزياء محمد نور، حفيد المطرب الراحل محمد عبد المطلب، وفاة عمه بهاء الدين، منذ قليل، دون أن يكشف سبب الوفاة، وموعد ومكان صلاة الجنازة.

وفاة نجل محمد عبد المطلب

كتب محمد نور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى و له ما أخذ، توفى إلى رحمة الله عمي بهاء الدين محمد عبد المطلب، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويثبته عند السؤال بإذن الله، نسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة».

محمد نور ضيف برنامج السفيرة عزيزة

وفي سياق آخر، كان حل مصمم الأزياء محمد نور، خلال الساعات القليلة الماضية، ضيف على برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يذاع عبر قناة «dmc».

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