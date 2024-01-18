البنك الأهلي المصري يجمع 245 مليار جنيه في الشهادة الجديدة

قالت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حصيلة الشهادة البلاتينية الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري بعائد سنوي 27% أو شهري 23.5% بلغت منذ الطرح قبل أسبوعين 245 مليار جنيه.

طرح شهادة جديدة

يذكر أن البنك الأهلي المصري كان قد طرح شهادة جديدة لمدة عام بعائد 23.5% شهريا أو 27% سنويا في نهاية المدة، عبر شبكة فروعه في المحافظات أو عبر التطبيق البنكي، للمصريين والأجانب، البالغين والقصر.