تفاصيل شهادات البنك الاهلي 2023.. «اعرف سعر الفائدة كام»

يُتيح البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الإدخار سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتختلف المدد وأسعار العائد أو الفائدة بين مختلف الشهادات، ويختار عملاء البنك ما يُناسبهم بهدف ادخار واستثمار أموالهم.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، بعض المعلومات والتفاصيل حول أبرز شهادات البنك الأهلي المصري لعام 2023.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي 2023

ووفقاً لما أعلنه البنك الأهلي المصري على موقعه الرسمي، فإن شهادات الادخار المتاحة للأفراد تنقسم إلى شهادات ادخار بالعملة المحلية، وشهادات ادخار بالعملات الأجنبية، وشهادات الاستثمار، وهذه قائمة بأبرز الشهادات المتاحة:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 19% شهري.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 22% السنة الأولى، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 19.5% ربع سنوي.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 12.25% شهري.

- المدة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة أمان المصريين

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 13%.

- المدة: 3 سنوات.

- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.

الأهلي فورا

- العملة: الدولار الأمريكي.

- سعر العائد: 27% من قيمة الشهادة، ويُصرف العائد بالجنيه المصري مقدماً.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى: 1000 دولار ومضاعفاتها.

الأهلي بلس

- العملة: الدولار الأمريكي.

- سعر العائد: 7% ربع سنوي.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى: 1000 دولار ومضاعفاتها.

شهادة استثمار أ

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 10%.

- دورية صرف العائد: فوائد تراكمية.

- المدة: 10 سنوات.

- فئات الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة استثمار ب

- العملة: الجنيه المصري.

- سعر العائد: 14.50%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- المدة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.