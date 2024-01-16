أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري.. احسب العائد الجديد
كتب:
مريم حنفي
08:35 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
البنك الاهلي المصري
يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري في 2024، بعد طرح البنك بداية شهر يناير الجاري 2024 شهادات جديدة بعائد يصل إلى 27% سنويا، و23.5% شهريا، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.
ونستعرض في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري في 2024 والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة
- يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة لشراء الشهادة البلاتينية السنوية بحد أدني 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- يصل سعر العائد إلى 27% سنويا و23.5% شهريا.
- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً وفقاً للتعليمات السارية.
- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
مميزات الشهادة البلاتينية الثلاثية
- يقدم البنك شهادة ادخارية بلاتينية تصل مدتها إلى 3 سنوات.
- يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- كما يصل العائد إلى 19% بشكل شهري.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
تفاصيل الشهادة الخماسية
- يوفر البنك الأهلي المصري للمواطنين شهادة ادخارية خماسية.
- فيما يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 جنيه.
- أما سعر العائد يبلغ 12.25% شهرياً.
- كما يتم احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.
- ويوفر البنك ميزة الاقتراض بضمان تلك الشهادة.
تفاصيل شهادة امان المصريين
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه.
- كما يبلغ الحد الأقصى 2500 جنيه.
- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.
- وبالنسبة للفائدة تصل إلى 13%.
- تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة ودون كشف طبي.