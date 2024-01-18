استقبل تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية

خلال ساعات يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في مباراة حاسمة بين الفريقين، الأمر الذي يجعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا، لمتابعة المباراة التي ينتظرها الملايين، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة للمباراة التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

وجاءت من ضمن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا التي تكون مباراة استثنائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356

استقطاب: أفقي – 7100

مباراة مصر وغانا

كمان أن تنقل مباراة مصر وغانا من خلال قناة beIN SPORTS مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما خصصت قناة beIN SPORTS MAX HD1 بتعليق علي محمد علي.