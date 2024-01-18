استقبل تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية
كتب:
نهى نصر
07:20 م | الخميس 18 يناير 2024
كأس أمم أفريقيا
خلال ساعات يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في مباراة حاسمة بين الفريقين، الأمر الذي يجعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا، لمتابعة المباراة التي ينتظرها الملايين، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة للمباراة التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا
وجاءت من ضمن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا التي تكون مباراة استثنائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:
1- القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
2- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
3- قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
4- قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
5- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
6- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500
7- قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
8- قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
9- قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
10- قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356
استقطاب: أفقي – 7100
مباراة مصر وغانا
كمان أن تنقل مباراة مصر وغانا من خلال قناة beIN SPORTS مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما خصصت قناة beIN SPORTS MAX HD1 بتعليق علي محمد علي.