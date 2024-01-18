مباراة ساخنة يخوضها منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أمام نطيره الغاني، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي سيحاول فيها المنتخب المصري تحقيق فوزه الأول في البطولة القارية في نسختها الـ34، إذا انتهت مباراته الأولى أمام موزمبيق بالتعادل الإيجابي 2-2؛ لذا وقبل ساعات من انطلاق المباراة نوضح طرق مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا عبر 10 قنوات مجانية.

موعد مباراة مصر وغانا

وقبل توضح طرق مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا عبر 10 قنوات مجانية، يمكن الإشارة إلى أن دولة كوت ديفوار تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34، ومن المقرر أن يستضيف ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» لقاء مصر وغانا، مساء اليوم الخميس، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والبحرين والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة مصر وغانا

وحول طرق مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا عبر 10 قنوات مجانية، يمكن لكل جماهير الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء مشاهدة مباراة مصر وغانا في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، عبر مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لها، هي:

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

3- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

4- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

5- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

6- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

7- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

8- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

9- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

10- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

كما يمكن متابعة مباراة مصر وغانا دون إنترنت وخلال قيادة السيارة أو ممارسة أي نشاط آخر من خلال متابعة محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عبر الراديو، وذلك عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الموزمبيقي، التي أُقيمت مساء يوم الأحد الماضي على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي»، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وكان مصطفى محمد، لاعب منتخب الفراعنة قد أحرز الهدوف الأول لمصر في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وفي الدقيقة 55 أحرز اللاعب الموزمبيقي «ويتي» هدف التعالدل لبلاده، تلاه زميله اللاعب سيليسيو باوكي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 ليضع المنتخب المصري في ورطة قبل أن يتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى:

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية:

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة:

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة:

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة:

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة:

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.