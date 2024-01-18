كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا على الشاشات Smart T

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 التي تكون على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يبحث الكثيرون عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا على الشاشات Smart Tv.

مشاهدة مباراة مصر وغانا

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا علي الشاشات Smart Tv التي قد تكون مباراة حاسمة، حيث يمكن مشاهدة المبارة من خلال القنوات الناقلة والتي جاءت من ضمنها

1- قناة 5Plus HD

القر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969.

2- قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207.

3- قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840.

4- قناة 5Gold

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11551.

5- قناة TV 8.5 HD

القمر الصناعي:Turksat 42E

التردد: 12356.

6- قناة Max sport

القمر الصناعي: Bulgariasat 1.9E

التردد 12418.

7- قناة Max sport

القمر الصناعي: Hellasat 39E

التردد 11595.

8- قناة 5Stars HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11430.

9- قناة 5Sport hd

القمر الصناعي:Amos 4W

التردد 11103.

10- قناة ziggo sport HD

القمر الصناعي:Astra 23E

التردد: 12129.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

ويمكن للأشخاص الرغبين في الحصول على ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا، إتباع الخطوات التالية:

1- يجب في البداية ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحد الأقمار الصناعية الخاصة بكل قناة.

2- إدخال بيانات التردد والاستقطاب وأيضا معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.

3- البحث عن القناة التي تقوم بإذاعة بالمباراة وضبطها.