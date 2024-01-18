كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا على الشاشات Smart T
كتب:
نهى نصر
06:38 م | الخميس 18 يناير 2024
منتخب مصر
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 التي تكون على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يبحث الكثيرون عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا على الشاشات Smart Tv.
مشاهدة مباراة مصر وغانا
ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا علي الشاشات Smart Tv التي قد تكون مباراة حاسمة، حيث يمكن مشاهدة المبارة من خلال القنوات الناقلة والتي جاءت من ضمنها
1- قناة 5Plus HD
القر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10969.
2- قناة Sport TV
القمر الصناعي: Hispasat 30w
التردد: 12207.
3- قناة 5Live HD
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10840.
4- قناة 5Gold
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 11551.
5- قناة TV 8.5 HD
القمر الصناعي:Turksat 42E
التردد: 12356.
6- قناة Max sport
القمر الصناعي: Bulgariasat 1.9E
التردد 12418.
7- قناة Max sport
القمر الصناعي: Hellasat 39E
التردد 11595.
8- قناة 5Stars HD
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 11430.
9- قناة 5Sport hd
القمر الصناعي:Amos 4W
التردد 11103.
10- قناة ziggo sport HD
القمر الصناعي:Astra 23E
التردد: 12129.
خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة
ويمكن للأشخاص الرغبين في الحصول على ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا، إتباع الخطوات التالية:
1- يجب في البداية ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحد الأقمار الصناعية الخاصة بكل قناة.
2- إدخال بيانات التردد والاستقطاب وأيضا معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.
3- البحث عن القناة التي تقوم بإذاعة بالمباراة وضبطها.