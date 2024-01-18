رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا على الشاشات Smart T

كتب:

نهى نصر
06:38 م | الخميس 18 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 التي تكون على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يبحث الكثيرون عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا على الشاشات Smart Tv.

مشاهدة مباراة مصر وغانا

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا علي الشاشات Smart Tv التي قد تكون مباراة حاسمة، حيث يمكن مشاهدة المبارة من خلال القنوات الناقلة والتي جاءت من ضمنها 

1- قناة 5Plus HD

القر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969.

2- قناة Sport TV

 القمر  الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207.

3- قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840.

4- قناة 5Gold

 القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11551.

5- قناة TV 8.5 HD

القمر  الصناعي:Turksat 42E

التردد: 12356.

6- قناة Max sport

القمر الصناعي: Bulgariasat 1.9E

التردد 12418.

7- قناة Max sport

القمر الصناعي: Hellasat 39E

التردد 11595.

8- قناة 5Stars HD 

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11430. 

9- قناة 5Sport hd

القمر الصناعي:Amos 4W

التردد 11103. 

10- قناة ziggo sport HD 

القمر الصناعي:Astra 23E

التردد: 12129.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة 

ويمكن للأشخاص الرغبين في الحصول على ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا، إتباع الخطوات التالية:

 1- يجب في البداية ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحد الأقمار الصناعية الخاصة بكل قناة.

 2- إدخال بيانات التردد والاستقطاب وأيضا معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.

 3- البحث عن القناة التي تقوم بإذاعة بالمباراة وضبطها.

اقرأ المزيد:

طريقة مجانية لمتابعة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية.. «مش هتحتاج للإنترنت»

«حماة الوطن» بمطروح يطلق مسابقة لتشجيع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

مراكز شباب القليوبية تذيع مباريات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية
بقلم نهى نصر