صلاة الاستخارة للزواج.. اعرف الطريقة والشروط

الزواج من أهم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته، لذلك يجب أن يأخذ قراره بعناية وتفكير، ويلجأ إلى الله تعالى ليرشده إلى الصواب، وتعد صلاة الاستخارة من أفضل الطرق، وهي صلاة نافلة من غير الفريضة، تصلى ركعتين، في كل ركعة تقرأ الفاتحة وسورة من القرآن، ثم يدعو المسلم بعد السلام.

أفضل دعاء لـ صلاة الاستخارة للزواج

يفضل الدعاء في نهاية صلاة الاستخارة للزواج بالدعاء الوارد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ويسميه باسمه] خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به».

كيفية الاستخارة في الزواج

بعد أن يصلي المسلم صلاة الاستخارة، عليه أن يترك الأمر لله تعالى، وأن ينتظر الإجابة، وقد تأتي الإجابة على شكل علامة أو رؤيا أو شعور، أو قد تأتي الإجابة بعد فترة من الزمن، وهناك بعض العلامات التي تدل على استجابة صلاة الاستخارة، منها: الشعور بالراحة والطمأنينة بعد اتخاذ القرار، ظهور علامات الخير والصلاح في الأمر، الذي تم استخارة الله فيه، تلقي إشارة أو علامة من الله تعالى تؤكد صحة القرار.

نصائح عند صلاة الاستخارة

هناك بعض النصائح التي يجب على المسلم مراعاتها عند صلاة الاستخارة، منها: التوجه إلى الله تعالى بقلب خاشع وسليم، الدعاء بصدق وإخلاص، الالتزام بشروط صلاة الاستخارة، ترك الأمر لله تعالى والرضا بحكمه.