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اتحاد الناشرين العرب يدين انتهاك إثيوبيا لاستقلال الصومال

كتب:

إلهام الكردوسي
08:07 م | الخميس 18 يناير 2024
اتحاد الناشرين العرب

اتحاد الناشرين العرب

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد ممثلًا في رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الناشرين العرب، عن استيائهم البالغ واستنكارهم الشديد من اعتداء الحكومة الإثيوبية على سواحل الصومال بعد إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تمنح بموجبه أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترًا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.

اتحاد الناشرين العرب يؤكد دعمه سيادة الصومال ووحدة أراضيه

ويهيب اتحاد الناشرين العرب بالمجتمع الدولي وبالقوى العظمى التدخّل الفوري في إلغاء هذه المذكرة والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لاستقلال الصومال وسيادته وأيضًا مخالفًا لجميع الاتفاقيات الدولية بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأيضًا لما تشكله هذا الاتفاقية من مخاطر على أمن واستقرار الدول العربية والأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر.

وأكد اتحاد الناشرين العرب على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ومساندته التامة للإخوة الصوماليين وتضامنه معهم.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

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