اتحاد الناشرين العرب: نسب الخصومات في معرض الكتاب تتراوح بين 30% و50%

قال محمود رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب إنَّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد عرس جميل بالنسبة للناشر العربي، إذ يحرص على التواجد به حتى لو لم يكن له جناح مستقل، مشيرًا إلى أنَّ صُناع النشر يتواجدون في معرض الكتاب سواء كانوا مؤلفين أو مبدعين أو ناشرين أو فنانين أو أصحاب مطابع، وهذه ميزة يتفرد بها المعرض، متابعًا أنَّ معرض القاهرة الدولي يعد الأقدم تاريخيًا والأكثر زوارًا.

عدد زوار معرض الكتاب بالعام الماضي

وأضاف «رشاد» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنَّ معرض الكتاب شهد إقبالًا ضخمًا العام الماضي، إذ وصل عدد الزوار إلى أكثر من 3.5 مليون زائر، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إطلاق مبادرة «الجميع يقرأ» من أجل تخفيف أعباء القارئ المصري، وتتراوح نسب الخصومات بها بين 30% و50%، وعدد الناشرين الذين اشتركوا بالمبادرة كبير للغاية.

دعم الحكومة المصرية لاتحاد الناشرين العرب

وأكّد دعم الحكومة المصرية لـ اتحاد الناشرين العرب، وهناك كتب بأسعار زهيدة، مشيرًا إلى أنَّ الناشر العربي يكون حريصًا على تواجد آخر إصدارته في معرض القاهرة الدولي، موضحًا أنَّ المعرض في دورته الـ55 بالعام الحالي يُقام على مساحة 44 ألف متر، وهناك زيادة في عدد الناشرين مقارنة بدورة العام الماضي بحوالي 150 ناشرًا، وتشارك 70 دولة في النسخة الحالية من المعرض.