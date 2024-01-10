اتحاد الموزعين العرب: استثناء الناشرين الجدد من شروط المشاركة بمعرض الكتاب 2024

قال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الموزعين العرب، إن كل دورة من دورات معرض الكتاب السنوي تحمل إضافة مختلفة عن الدورة التي تسبقها من خلال وزارة الثقافة واللجنة العليا للمعرض، موضحا أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح المعرض والخروج بصورة تليق، إذ يمثل احتفالية ثقافية كبرى لمصر والوطن العربي.

اتحاد الناشرين استوعب كل الطلبات المقدمة للناشرين المصريين

وأضاف رئيس اتحاد الموزعين العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن المعرض هذا العام استوعب كل الطلبات المقدمة للناشرين المصريين والعرب والأجانب للمشاركة في فعاليات المعرض، حيث يشارك في نسخة العام الجاري نحو 55 دولة و1050 ناشرًا، ويضم 5 قاعات عرض مخصصة بالكامل لخدمة الناشرين والثقافة.

إقبال الشباب على المشاركة والتواجد بمعرض الكتاب

وشرح «عبده»، أن هناك حرصًا على إتاحة الفرصة للناشر ومساحة عرض كافية، هذا بجانب استيعاب الناشرين الجدد، خصوصا مع إقبال الشباب على المشاركة والتواجد بالمعرض والاقبال على المهنة بشكل عام، مؤكدا على أن هذا العام تم استثناء الناشرين الجدد من الشروط الخاصة بالمعرض.