أفضل أدعية فجر الجمعة.. «فيه ساعة استجابة»

الجمعة يوم عظيم في الإسلام، وهو أفضل أيام الأسبوع، ووردت فيه أحاديث كثيرة تبين فضله ومكانته، منها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»، ولذلك فإن المسلم عليه أن يحرص على اغتنام يوم الجمعة، واستغلاله في العبادة والدعاء، وفيما يلي بعض أفضل الأدعية، التي يمكن للمسلم أن يدعو بها قبل فجر الجمعة:

أفضل الأدعية لفجر الجمعة

أوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي، أن الدعاء مستحب يوم الجمعة ومع صلاة الفجر، وهناك بعض الأدعية التي يفضل الدعاء بها، ومنها دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترحمني، وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة».

ودعاء الإمام الشافعي: «اللهم إني أسألك أن تجعلني من أوليائك، وأن تحببني فيك، وأن توفقني لما تحب وترضى»، ودعاء الإمام ابن القيم: «اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك، وأن تغفر لي ذنوبي، وأن ترزقني من فضلك»، ويمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية قبل فجر الجمعة، مخلصًا لله تعالى في دعائه، راجيًا منه القبول والرحمة.

أهمية الدعاء قبل فجر الجمعة

الدعاء من أعظم العبادات التي يمكن للمسلم أن يقوم بها، وهو من أقرب الطرق إلى الله تعالى، لذلك فإنه من المستحب أن يحرص المسلم على الدعاء في كل وقت، وخاصة قبل فجر الجمعة، وذلك لأن فجر الجمعة هو وقت مبارك، فيه تنزل الرحمات، وتفتح أبواب السماء، ويُستجاب الدعاء، وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه».