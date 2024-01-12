تراجع كبير في أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 12-1-2024 بالأسواق

أعلنت شعبة القصابين تراجع أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 12-1-2024 بقيمة بلغت 30 جنيهًا للكيلو بالنسبة للكندوز، بحسب شعبة القصابين.

تراجع أسعار الأعلاف

وأرجع خبير الاقتصاد الدكتور محمد البنا أسباب تراجع اللحوم الحمراء إلى توافر الأعلاف بسعر منخفض وبكميات كبيرة في الأسواق، ما ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدي الكندوز، والتي تباع للمستهلك بـ290 جنيها للكيلو في محلات الجزارة والأسواق، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 320 جنيها للكندوز البلدي.

أسعار اللحوم اليوم

وجاءت أسعار اللحوم الحمراء وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة شعبة القصابين، كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 280 جنيهًا بقيمة انخفاض بلغت 35 جنيهًا، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 290 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

سجل سعر كيلو لحم الكندوز كبير في المتوسط نحو 270 جنيهًا، بقيمة انخفاض 20 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

سعر كيلو اللحم الضأن في المتوسط نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 310 جنيهات.

سعر كيلو لحم الكندوز صغير في المتوسط نحو 315 جنيها.