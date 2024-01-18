«أشباح مرجانة» رواية جديدة لـ محمود عبد الشكور في معرض الكتاب

صدرت مؤخرا عن دار دوّن للنشر والتوزيع، رواية «أشباح مرجانة» للكاتب الصحفي والناقد محمود عبد الشكور، قبل أيام من انطلاق الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال «عبد الشكور»: الرواية ستكون متاحة للقراء الأعزاء في معرض الكتاب المقبل، والغلاف من تصميم الفنان المتميز أحمد فرج.

أحداث الرواية

وأوضح أن الرواية الجديدة تدور أحداثها، في عدة شهور من العام 1992، وهي حكاية عن الأحلام التي تتحول إلى كوابيس، عن خيبات ثلاثة أجيال، عن أبطال مهزومين يبحثون عن لحظة انتصار، وعن فرصة مواجهة للذات وللظروف عبر الصداقة والأصدقاء.

وأهدى المؤلف الرواية، إلى «جيل التسعينيات مروضي الأشباح والكوابيس»، معربًا عن أمنياته بأن يكون معبرًا عن تلك الفترة الصعبة التي عاشها في قلب المجتمع والناس، مضيفا «حرفيا كنت في الشارع، على المقهى، في قاع المدينة، وضائعا في سراديبها».

وأضاف محمود عبد الشكور: «أتمنى أيضا أن أكون نجحت في رسم معالم 12 شخصية من أجيال مختلفة، لكنها تعاني جميعا من الحيرة والتشتت، ولا تتوقف أبدا عن المحاولة، للخروج من أتون التجربة بأقل الخسائر، و لإزالة أنقاض حياتها، باستعادة روح الشغف المفقودة، هذه الرواية محاولة للجمع بين مباهج الذاكرة، وأشباح الذكريات، أحاول أيضا أن أحدثك لترى ما عشناه.. فإذا رأيت فلا حديث».

جزء من أجواء الرواية

ومما جاء في الرواية: «أنا فؤاد عمار بهجت الساعاتي، الهارب من الوطن إلى الوطن، المعلق في الزمن والتاريخ والطبقة والحيرة والتشوش، ملك الحسابات والزوايا والمعادلات الهندسية، مشيد العمائر والأبراج، والذي لا يستطيع أن يتخذ قرارا تافها، ولا يمكنه ترميم حياته، وريث بيت قليوب، وسينما الجيزة، وشقة السيدة، والمختبيء في أجساد النساء، فاقد الأمان والثقة والمعنى، العاري إلا من قلب وحيد مثقل بالخيبات، الباحث في مرجانة عن حلم مفقود، والمحارب بدون سيف أو دروع».